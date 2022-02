Diesel tanken aan de pomp was nog nooit zo duur

Wie diesel tankt, zal vanaf dinsdag een recordprijs moeten betalen aan de pomp. De maximumprijs van diesel B7 bedraagt dan 1,85 euro per liter, ofwel een prijsverhoging van 3,3 eurocent per liter. De prijs voor diesel B10 stijgt naar 1,826 euro per liter (+3,4 eurocent).