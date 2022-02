Boeiend wedstrijdbegin draait uit op nederlaag voor Dimata en Espanyol tegen Bilbao

Een boeiend wedstrijdbegin tussen Athletic Bilbao en Espanyol is maandagavond in het voordeel van de thuisploeg uitgedraaid op de 23e speeldag van La Liga (2-1).

Winteraanwinst Tonny Vilhena (3.) zorgde al na drie minuten voor de Catalaanse voorsprong, maar de Basken rechtten in een mum van tijd de rug voor eigen volk door toedoen van Oihan Sancet (5.) en Inigo Martinez (16.). Landry Dimata mocht in de basis beginnen bij de bezoekers, maar kon geen ommekeer helpen bewerkstelligen en werd in de 63e minuut naar de kant gehaald in een driedubbele wissel.

Espanyol kampeert momenteel in de middenmoot, op de dertiende plaats met 27 punten.