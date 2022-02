Benfica en Vertonghen tanken vertrouwen met vlotte zege bij Tondela

Na zo’n 20 minuten zag de thuisploeg het openingsdoelpunt afgekeurd worden en dat was het sein voor de hoofdstedelingen om in actie te schieten. Everton (23.) en Darwin Nunez (34.) effenden het pad. In de tweede helft gooide Goncalo Ramos (53.) de partij al snel volledig op slot. De aansluitingstreffer van Eduardo Quaresma (88.) mocht niet meer baten. Jan Vertonghen speelde 90 minuten mee in de defensie van het winnende kamp.

Benfica blijft derde in de rangschikking met 47 punten. Dat zijn er zes minder dan nummer twee Sporting en twaalf minder dan koploper Porto.