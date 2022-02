MeToo aan Vlaamse universiteiten: “Probleem is niet dat proffen macht hebben, maar dat ze die misbruiken”

De VUB, de UGent en nu ook de KU Leuven. Het ene #MeToo-verhaal na het andere brengt de Vlaamse universiteiten in verlegenheid. Zit machtsmisbruik ingebakken in de academische wereld of is er iets anders aan de hand? Hoogleraar arbeidsorganisatie en diversiteit Patrizia Zanoni (UHasselt/Universiteit Utrecht) geeft tekst en uitleg. “In Nederland heb ik al gezien dat proffen de deur open laten wanneer ze in gesprek zijn met studenten.”