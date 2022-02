Ophefmakend proces rond martelcontainer in Nederland: “Dit toont de achterkant van recreatief drugsgebruik”

Twee jaar na de ontdekking van de beruchte “onderwereldgevangenis” in Wouwse Plantage, net over de Nederlandse grens, heeft het Openbaar Ministerie (OM) een zware celstraf geëist voor Roger P., alias ‘Piet Costa’. Hij zou de “onbetwiste leider” zijn van de drugsbende die zeecontainers had omgebouwd om tegenstanders in op te sluiten én te martelen. Het OM haalde op het proces ook uit naar recreatieve drugsgebruikers.