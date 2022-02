David Goffin na nieuwe teleurstelling: “Ik kamp met een acuut gebrek aan vertrouwen”

David Goffin (ATP 47) kreeg maandag op het ABN Amro World Tennis Tournament, het ATP 500 indoortoernooi van Rotterdam, met een zoveelste opeenvolgende ontgoocheling af te rekenen. De 31-jarige Luikenaar was er in 2017 nog finalist, maar werd dit jaar meteen met de neus op de feiten gedrukt door de Australiër Alex de Minaur (ATP 34) met 6-0 en 6-3.

“Het was geen evidente tegenstander in een eerste ronde en het is des te lastiger als je met een acuut gebrek aan vertrouwen kampt”, reageerde Goffin na afloop. “Ik weet al een tijdje niet zo goed hoe ik aan wedstrijden moet beginnen. Ik begin soms te slap en soms te agressief of te gespannen. Tegen een speler van dit kaliber betaal je gemaakte fouten cash. De tweede set verliep beter, maar op dat moment was het al te laat.”

Goffin ging er voor de derde keer uit in de eerste ronde sinds de jaarwisseling. Hij hoopt zich snel te herpakken voor de ATP 250 en 500 toernooien van Doha en Dubai die als eerstvolgenden op de planning staan vanaf volgende week in het Midden-Oosten.