‘Big brother’-kandidaat Leroy kreeg een waarschuwing van de makers nadat hij zichzelf betastte in bad en medespeelsters begluurde in de douche. — © sbs

Het publiek van ‘Big brother’ eist het vertrek van bewoner Leroy (31) na grensoverschrijdend gedrag. In de livestream was te zien hoe hij zichzelf betastte en medespeelsters begluurde in de douche. De makers houden het voorlopig bij een waarschuwing. “Maar dit gedrag wordt niet getolereerd.”