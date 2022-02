Honderden gezinnen getroffen door PFAS-vervuiling door brandweerkazerne Herk-de-Stad

Honderden gezinnen die in de buurt van de brandweerkazerne in Herk-de-Stad wonen, kregen vanochtend een brief in de bus met de mededeling dat hun grondwater vervuild is met PFAS. De meesten hadden geen idee dat er een onderzoek werd gedaan naar de giftige stoffen, en reageren geschokt. Ze zijn bezorgd om hun gezondheid, en dringen aan op een groter onderzoek.

