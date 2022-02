OVAM-administrateur-generaal Henny De Baets (rechtsboven) en minister van Omgeving Zuhal Demir (linksonder) zaten een hele dag dicht bij elkaar, maar allerminst op dezelfde golflengte over het onderzoek naar de PFOS-vervuiling door 3M. — © BELGA

In de extra hoorzitting van de PFOS-onderzoekscommissie herhaalde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat OVAM meer initiatief had kunnen nemen om de risico’s te onderzoeken. De top van de afvalmaatschappij zegt dat ze gebonden was door politieke beslissingen en het bodemdecreet, dat weinig ruimte laat om extra onderzoek te voeren.