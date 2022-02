Het overslaan van de indexering van de hoogste lonen is niet naar de zin van de vakbonden. — © Jordi Huisman/Hollandse Hoogte

Hasselt

Het voorstel om de hoogste lonen niet aan te passen aan de index, is bij de vakbonden niet in goede aarde gevallen. “Gaan we dan ook de prijzen van de producten en diensten van de bedrijven plafonneren?”, vraagt Joke Man, provinciaal voorzitter van het ACV, zich af.