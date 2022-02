De energieprijzen swingen de pan uit, en toch was elektriciteit afgelopen weekend een paar uur lang gratis. Sterker nog: sommigen kregen zelfs geld om elektriciteit van het net te halen. “Ook elders in Europa was het fenomeen zichtbaar”, zegt Luc Demeyere van Enbro. Hoe kan dat? En is dat goed nieuws voor je factuur?