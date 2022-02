Ives Serneels selecteert 28 Red Flames voor Pinatar Cup

In doel koos Serneels voor Femke Bastiaen, Nicky Evrard, Diede Lemey en Lisa Lichtfus. Als verdedigsters zijn Laura Deloose, Laura De Neve, Isabelle Iliano, Sari Kees, Davina Philtjens, Amber Tysiak, Silke Vanwynsberghe en Shari Van Belle geselecteerd. Op het middenveld doet Serneels een beroep op Julie Biesmans, Zenia Mertens, Marie Minnaert, Lenie Onzia, Charlotte Tison en Justine Vanhaevermaet. De aanvalsters Jassina Blom, Janice Cayman, Tine De Caigny, Yana Daniëls, Hannah Eurlings, Jill Janssens, Lisa Petry, Jarne Teulings, Sarah Wijnants en Tessa Wullaert maken de selectie compleet.

Bastiaen, Tison, Mertens, Van Belle, Teulings en Petry sluiten bij de groep aan op 18 februari. Zij zitten immers ook in de selectie van de U23 voor de wedstrijd tegen Spanje.

Op de Pinatar Cup is België ingedeeld in groep A met Schotland, Wales en Slovakije. Op 16 februari om 20u30 spelen de Red Flames in de Pinatar Arena tegen Slovakije. Bij winst treffen ze op 19 februari de winnaar van Wales-Schotland, bij verlies de verliezer van die twee landen. Het toernooi wordt gespeeld volgens een winnaars- en verliezerstraject, zodat elke ploeg verzekerd is van drie wedstrijden.

Groep B bestaat uit Hongarije, Ierland, Polen en Rusland. De finales voor de eerste tot en met de achtste plaats worden gespeeld op dinsdag 22 februari in de Pinatar Arena en in La Manga. Van alle deelnemende landen is België met zijn 20e plaats op de FIFA-ranking het hoogst geplaatst. Dan volgen Schotland (23), Rusland (24), Polen (30), Ierland (31), Wales (33), Hongarije (43) en Slovakije (44).