De everzwijnen in een kleine bosstrook aan de Mettenveld en op het braakliggend terrein van Buso De Richter.

GENK

In Bret-Gelieren kijken ze al lang niet meer op van een passerend everzwijn of een omgewoelde tuin. Wel wordt het akelig als twee bronstige beren elkaar te lijf gaan in de achtertuinen van bewoners van de Mettenveld.