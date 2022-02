Man ontdekt waarom zijn vissen voortdurend verdwijnen of onthoofd in het gras liggen, maar kan er weinig aan veranderen

Karl Wilson (46) is erg trots op zijn vijver die hij vorig jaar in zijn tuin liet graven en houdt van de vissen die erin zwemmen. Maar de Brit zit met de handen in het haar: zijn goudvissen en koi verdwijnen voortdurend of hij treft ze half verscheurd aan in zijn tuin, ondanks het net dat hij tegen reigers en ooievaars heeft gespannen. De moordzuchtige dader werd snel ontdekt op beelden van een beveiligingscamera: het blijkt een otter te zijn, die in een nabijgelegen stroom woont en vijf – dure – vissen in één nacht kan buitmaken. En het dier laat zich niet zomaar tegenhouden, zelfs niet door een splinternieuw hek dat Karl rond de vijver zette. “Hij duwt het gewoon open”, klinkt het. “Alsof het van karton is.”