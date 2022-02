Het ongeval waarbij een voetganger zopas het leven liet, was voor de bewoners van Runkelen de spreekwoordelijke druppel. — © Jozef Croughs

Sint-Truiden

De bewoners van Runkelen willen dringend een oplossing voor de verkeersproblemen in hun buurt. Er wordt vaak te snel gereden en het is er te onveilig voor de zwakke weggebruiker. Het ongeval waarbij een voetganger zopas het leven liet, was voor hen de druppel.