Lommel SK neemt afscheid van interimcoach Luiz Ferreira

De club zegt in de komende dagen een vervanger te zullen aankondigen, “die het team tot het einde van het seizoen zal leiden, terwijl de zoektocht naar een permanente hoofdcoach wordt voortgezet”.

Ferreira kwam in oktober vorig jaar toe in Lommel als T2. In het verleden was de Braziliaan actief in onder meer Saoedi-Arabië, Koeweit en China. Voor zijn komst naar Lommel was hij beloftencoach bij het Portugese Vitoria Guimaraes. Half januari nam hij over als interimcoach, na het vertrek van de Nederlander Peter van der Veen.

Met 16 punten laat Lommel na negentien speeldagen alleen nog Virton (14 ptn) achter zich in 1B. Afgelopen zondag werd met 3-0 verloren bij leider Westerlo.