De coronacijfers evolueren gunstig, maar of ze vrijdag al versoepelingen rechtvaardigen is niet zeker. De komende dagen zijn allesbepalend. “We zitten op een kantelmoment, maar de belasting in de ziekenhuizen is nog hoog”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Experten pleiten ervoor om de coronabarometer strikt te blijven volgen.