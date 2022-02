Vandalen viseren bushokjes in Munsterbilzen en Hoelbeek

Net voor het weekend werden de glaspartijen van het bushokje in Hoelbeek flink toegetakeld. De vensters werden rondom vernield met stenen die buurtbewoners aantroffen aan het wachthuisje. Maandag troffen buurtbewoners dan weer een verbrijzeld bushokje aan op de Waterstraat in Munsterbilzen. “Dit is echt ongelofelijk. De vandalenstreken houden maar aan. Eerder werden al grote hoeveelheden etensresten met verpakkingen aangetroffen in het bushokje. Zeer ranzig”, vertelt een bewoner. De drie heiligenbeelden aan het kasteel Edelhof werden ook al gevandaliseerd, en recent werd daar nog een vuilnisbak opgeblazen met een bommetje.

© RR

Afval

“Ook zijn er regelmatig grote hoeveelheden etensresten die worden gestort aan de rand van de vijver. Het is niet duidelijk wie dit gft-afval hier dumpt, maar wellicht wordt het al wandelend gedropt”, zegt Maurice, die er regelmatig met zijn hond wandelt. Dat de glazen wanden van het wachthuisje nu aan gruzelementen werd geslagen, kan er bij de inwoners van Munsterbilzen niet in. Op Facebook wordt verbolgen gereageerd op het vandalisme.

“Schaamteloos en zonder respect”, staat in een van de tientallen opmerkingen. “Misschien moeten ze maar terug betonnen kotjes gaan zetten. Want deze losgeslagen jongeren hebben er blijkbaar plezier in om spullen te vernielen”, zucht Maurice. Burgemeester Johan Sauwens laat weten dat de herstellingen snel worden uitgevoerd. “De gemeente voorziet in de bouw en herstelling van het straatmeubilair. Een klinkklare oplossing voor deze vernielingen is er niet. Het is wel zo dat bijvoorbeeld in Hoelbeek weldra camera’s komen in verband met de trajectcontrole, dat is dan wellicht een oplossing om ook de plegers van dit soort feiten op te sporen.” (JoGe)