Lommel SK en hoofdtrainer ad interim Luiz Ferreira scheiden na amper 20 dagen

Ferreira nam eind december het roer over van de Nederlander Peter van der Veen, maar kon de negatieve reeks ook niet omkeren. De kansloze 3-0-nederlaag tegen Westerlo en de daarbijhorende drie op 33 bleek uiteindelijk de doodsteek. Na drie nederlagen op rij stopt het verhaal voor de Braziliaan in Noord-Limburg. Lommel SK moet nu voor de resterende negen wedstrijden op zoek naar een vierde hoofdtrainer. De Noord-Limburgers tellen 16 punten uit 19 wedstrijden, dat zijn twee punten meer dan rode lantaarn Virton, dat aankomende zondag de volgende tegenstander is.