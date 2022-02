Hasselt

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) is in Hasselt het enige Limburgse proefproject van twaalf projecten binnen ‘Doorgaande Lijn’ komen bekijken. Kinderen groeien er naadloos op, van 0 tot 6 jaar, in dezelfde vertrouwde omgeving. “Dat is veel beter voor iedereen”, stelt minister Beke vast.