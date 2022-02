Marie Verhulst heeft een opmerkelijke eetgewoonte: alles moet in even getallen

Marie Verhulst eet altijd in even getallen. Dat weetje deelde haar broer Viktor maandagavond in ‘De Verhulstjes’ op Play4. “Als ze elf frieten heeft, eet ze er eentje niet op.”

“Wat doe je dan met een friet die gebroken is? Telt die dan als één, of twee?” wou Viktor nog weten. Marie: “Voor iedere gebroken helft moet ik een andere friet zoeken die ook gebroken is. Ik heb graag dingen die even zijn.” Eén chocolaatje bijt ze dan weer in twee stukken. “Ik mag gerust drie pannenkoeken eten, maar dan wel telkens met een even aantal happen per pannenkoek. Uiteindelijk is het mijn spel, en ik kies de regels.”(bpr)