‘Sergio over de grens’ met Wim Lybaert twee keer genekt door corona

Corona speelde de ploeg van ‘Sergio over de grens’ serieus parten bij de aflevering van vanavond. Aanvankelijk was het de bedoeling dat topkok Sergio Herman met West-Vlaming en foodie in hart en nieren Wim Lybaert naar Zuid-Afrika zou afreizen. Maar net op het moment dat de opnames gepland stonden, was de omikronvariant daar. In allerijl week het duo uit naar een plek veel dichter bij huis: Nederland. Maar corona haalde hen opnieuw in.