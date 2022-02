“Marc Overmars stuurde dickpics naar Ajax-medewerkster”

Het Nederlandse voetbal is in de ban van het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars nadat Ajax zondagavond aankondigde dat het verder ging zonder zijn directeur voetbal. De Nederlandse krant Het Parool meent intussen te weten dat Overmars dickpics, foto’s van zijn geslachtsdeel, naar een medewerkster gestuurd had.

Het schandaal zou aan het licht gekomen zijn nadat de club alle werknemers geattendeerd had op de aanwezigheid van twee “vertrouwenscontactpersonen”. Dat gebeurde in de nasleep van het MeToo-schandaal intelevisieprogramma The voice of Holland. Voorlopig zou er volgens Het Parool nog geen aangifte bij de politie zijn ingediend tegen Overmars. De Nederlandse voetbalbond heeft intussen laten weten dat clubs meldplicht hebben bij grensoverschrijdend gedrag. De bond kan nog een onafhankelijk onderzoek laten instellen.

”Ik schaam me kapot”, zei de voormalige Nederlandse international (86 caps) op de website van Ajax, zonder daarbij in detail te gaan. “Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”

De 48-jarige Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Sinds 1 februari 2013 vervulde de voormalige topvoetballer van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona deze functie als statutair bestuurder. Recent werd hij herbenoemd voor een nieuwe termijn, tot en met 30 juni 2026.