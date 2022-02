Proximus en federale regering geven 12.000 kansarme gezinnen internet

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) heeft maandag samen met Proximus het project Internet for All voorgesteld. Dankzij subsidies van de federale regering deelt de telecomoperator 12.000 modems en een jaarabonnement uit aan kansarme gezinnen om zo de digitale kloof te dichten.

De eerste modem overhandigde minister De Sutter maandag zelf bij een bezoek aan het computerleercentrum Maks vzw in Anderlecht. Van de 6 miljoen euro die binnen het pakket van coronasteunmaatregelen wordt vrijgemaakt om de digitale kloof aan te pakken, gaat 1,2 miljoen euro naar Internet for All. Zo krijgen 12.000 kansarme gezinnen over heel België modems ter beschikking, plus een jaarabonnement met een mobiel datavolume van 40 GB per maand.

In tijden van telewerk, afstandsonderwijs, quarantaine en isolement is een internetaansluiting een essentiële schakel voor sociale en professionele contacten, beseft minister De Sutter: “Corona duwde iedereen richting digitalisering. Op het eerste gezicht lijkt er dan ook geen probleem. Als je dan begint te focussen op bepaalde groepen dan stel je een heel andere realiteit vast. De bevolkingsgroepen met het laagste percentage internetaansluitingen zijn de huishoudens met de laagte inkomens”, zegt ze.

Uit cijfers van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de digitale kloof vaak samenhangt met de economische kloof. Met name in de centrumsteden valt dit nog meer op. Zo heeft een op de vier Brusselse huishoudens met een laag inkomen thuis geen internetaansluiting.