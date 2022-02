Ruim veertig peperdure smartphones gestolen bij telefoonwinkel in Neerpelt

“Aan de voorkant hebben ze een gat geslagen in een smal etalageraam”, toont winkelbediende Musatafa Omari. “Hierdoor zijn ze vervolgens naar binnen gekropen. Ze hadden het enkel gemunt op de vitrinekast met de duurste toestellen helemaal achteraan in de winkel.”

De dieven braken het toonkastje open en sloegen onverbiddelijk toe. “Ze hebben maar liefst 40 à 45 toestellen meegenomen. De duurste modellen stonden hierin opgesteld, denk bijvoorbeeld aan iPhone 13 Pro Max of Samsung S21 Ultra. Dit gaat om modellen die boven de 1.000 euro kosten. Maar er zaten ook toestellen tussen van een paar honderd euro. In totaal schat ik dat de dieven voor minstens 10.000 euro mee hebben genomen.”

Het is voor Mustafa niet duidelijk wanneer de inbraak juist gebeurde. “Een buur die zondag nog om 16 uur voorbij de winkel was gewandeld zegt dat toen nog alles in orde was. Vermoedelijk is het zondagavond of later gebeurd. Misschien heeft iemand iets gezien, we liggen hier aan een plein langs een toch drukke baan. Het is de eerste keer in de acht jaar dat de winkel hier is gevestigd, dat ons dit overkomt.”