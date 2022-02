Heusden-Zolder/Diepenbeek

Een losgebroken hond viel zaterdagnamiddag hondje Pia aan in Diepenbeek tijdens een wandeling met haar baasje. Het beestje overleefde de aanval niet. Bart America en zijn vader uit Heusden-Zolder zijn er kapot van. “Pia was het laatste wat we nog van ons mama hadden.”