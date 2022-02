Trump nam na vertrek uit Witte Huis Kim Jong-uns “liefdesbrieven” mee naar Mar-a-Lago

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft na zijn vertrek uit het Witte Huis onder meer de “liefdesbrieven” van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un meegenomen naar zijn buitenverblijf Mar-a-Lago, in Florida. De Amerikaanse National Archives moesten deze en nog vele andere documenten gaan recupereren in Florida, schrijft de Washington Post maandag. Het gaat daarbij verder ook om een brief van zijn voorganger Barack Obama en andere officiële documenten.

Elke Amerikaanse president moet op het einde van zijn mandaat alle e-mails, brieven en andere werkdocumenten die met zijn officiële taken te maken hebben aan de National Archives bezorgen. Die overheidsdienst staat vervolgens in voor de archivering van zulke documenten. Trump nam echter meerdere dozen mee naar zijn residentie in Florida. Die dozen bevatten behalve documenten ook cadeaus van buitenlandse leiders.

Trump had als eerste Amerikaanse president een ontmoeting met een lid van de Noord-Koreaanse Kim-dynastie, en de twee stuurden elkaar ook brieven. “Hij heeft me mooie brieven geschreven, het zijn magnifieke brieven”, zei Trump daar in september 2018 zelf over. “We zijn verliefd geworden.”

De Washington Post weet nu dat verantwoordelijken van de National Archives vorige maand naar Florida zijn afgezakt om de dozen op te halen. Tijdens Trumps presidentschap fungeerde Mar-a-Lago als een soort van tweede Witte Huis.

De entourage van Trump reageerde nog niet op vragen om toelichting. Ook de National Archives geven niet thuis. Vorige week had de dienst wel al onthuld dat de oud-president de gewoonte had sommige werkdocumenten te verscheuren - ook dat is niet bepaald conform de voorschriften. Medewerkers van de archiefinstantie hebben honderden pagina’s met plakband weer aan elkaar geplakt, andere werden in stukken aangeleverd.