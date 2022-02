De piek van de vijfde golf ligt achter ons, experts en politici praten over versoepelingen en een mooie zomer, en de Wereldgezondheidsorganisatie acht het einde van de pandemie in Europa “aannemelijk”. Van een hoerastemming gesproken. Maar hoe groot is de kans dat er in oktober, als het mooie weer gedaan is, opnieuw een golf komt?