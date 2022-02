Twee leerlingen met cannabis betrapt bij drugscontroles op Spectrumcollege Beringen

De politiecontrole met twee drugshonden gebeurde op vraag van de directie van het Spectrumcollege. “Niet omdat er een acuut probleem is, wel omdat we preventief inzetten op drugs. We werken hiervoor ook samen met hulpverleningsorganisaties zoals de ZorGGroep Zin vzw, het vroegere CAD. Onze leerlingenbegeleiders zijn opgeleid om de scholieren bij te staan opdat ze zich goed in hun vel voelen. Dit is ruimer dan een anti-drugsactie. We zetten zowel in op het psycho-sociaal functioneren als op preventieve gezondheidszorg voor al onze leerlingen”, verduidelijkt adjunct-directeur Tine Bos van het Spectrumcollege.

Begeleiding

Binnen die anti-drugsaanpak is maandag met de politie afgesproken om enkele klassen te controleren. De onverwachte actie was bij de Bovenbouw Beringen waar zo’n 1.600 leerlingen zitten. De politiemensen werden vergezeld door stille drugshonden. “Een van de honden controleerde de leerlingen, de andere hond ging snuffelen aan de lockers, rugzakken en bromfietsen van leerlingen. Bij verdachte geuren gaan deze honden zitten.” Twee keer meldden deze honden een verdachte geur. “Twee leerlingen hadden een kleine hoeveelheid cannabis bij”, zegt de adjunct-directeur. “We hebben deze leerlingen meteen opgevangen. De ouders zijn gecontacteerd en dat is heel goed verlopen. Met de betrokken leerlingen wordt een begeleidingstraject opgestart. We besteden ook aandacht aan de andere leerlingen en aan hun schoolvrienden. In onze school is alles bespreekbaar. Via onze leerlingenbegeleiders hebben we meerdere manieren om scholieren te helpen in het maken van betere keuzes. We geven daarbij steeds een duidelijk signaal: we zijn er altijd voor jullie en we helpen jullie een stap verder.”

maw