De olympische dag in vijf momenten: Überolympiër Ireen Wüst, Hanne Desmet vijfde en de aartsgevaarlijke ‘Rock’

Bij elke Olympische Spelen minstens één keer goud: Ireen Wüst is de succesvolste snelschaatsster ooit. Shorttrackster Hanne Desmet eindigt op de 500m als vijfde, nooit deed een Belgische shorttrack(st)er beter op de Spelen. En de skipiste eist slachtoffers. Herbeleef deze maandag in vijf momenten.

1. Überolympiër Wüst, de olympische koningin van Oranje

CNN was in de schaatshal voor haar, NBC, de Chinese staatszender… en uiteraard de NOS, de Nederlandse omroep. Ireen Wüst kraakte niet. Zestien jaar geleden maakte Wüst haar intrede aan de olympische top van het snelschaatsen, op haar vijfde (en laatste) Olympische Spelen op rij pakte ze goud op de 1.500m. Op elke Winterspelen ging ze minstens met één keer goud naar huis. Zes olympische titels, in totaal twaalf olympische medailles: Wüst verstevigt haar positie als de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, Olympische Zomer- en Winterspelen meegerekend. Op haar 35ste is ze bovendien de succesvolste olympische schaatsster. Op de Winterspelen waren enkel langlaufster Marit Bjørgen (vijftien medailles, acht keer goud) en biatleet Ole Einar Bjørndalen (dertien medailles, acht keer goud) succesvoller. Sandrine Tas eindigde bij haar debuut als voorlaatste.

Ireen Wüst. — © EPA-EFE

2. Shorttrackster Hanne Desmet vijfde

Hanne Desmet schreef geschiedenis met haar vijfde plaats op de 500m. Ze schaatste niet alleen sneller dan ooit op de 500m. Sinds Geert Blanchart, gewezen vice-wereldkampioen, zesde werd in Albertville 1992, deed geen enkele shorttracker beter op de Spelen, tot Hanne Desmet. Dat smaakt naar meer op de 1.000m.

Triomf en tragiek, op een shorttrackpiste - waar er constant nauw contact is, zowat elke race wordt gediskwalificeerd en wedstrijdsituaties worden aangevochten - liggen die twee dicht bij elkaar. Voor Suzanne Schulting ging alles prima, tot de finale. Ze moest het onderspit delven tegen de Italiaanse Arianna Fontana op de 500m, de kortste afstand in het shorttrack. Maar wie een gokje heeft gedaan of Schulting olympisch kampioene zal worden, is nog niet verloren. Ze kan nog altijd een gouden plak pakken. Idem dito voor de Nederlander Sjinkie Knegt, die op de 1.000m werd gediskwalificeerd omdat hij bij het inhalen twee man deed vallen.

Hanne Desmet. — © ANP

3. De eerste Belgische biatlete ooit (maar niet het gewenste resultaat)

Ze beleefde een primeur. Lotte Lie was de eerste Belgische biatlete ooit - de mannen waren haar al voorgegaan in Pyeongchang 2018. Ze beleefde helaas geen hoogdag. Op de individuele 15 kilometer werd ze 45ste, en dat had ze vooral te danken aan haar vier missers - terwijl het schieten haar sterke punt is. Door haar mindere prestatie mag ze bijna zeker ook de massastart (voorbehouden aan de beste 30 na alle proeven) vergeten. Vrijdag start ze op de 7,5 km sprint.

Lotte Lie. — © BELGA

4. Olympisch goud als snowboarder (maar zijn belangrijkste gevecht won hij voordien)

Hij is een generatiegenoot van de onfortuinlijke Seppe Smits, die door een blessure Peking 2022 moest missen. Max Parrot moest niet enkel opboksen tegen de jonkies van het snowboarden, drie jaar geleden kreeg hij namelijk de diagnose lymfeklierkanker. Een jaar eerder had zich nog tot olympisch vicekampioen gekroond. Parrot worstelde zich opnieuw naar het allerhoogste niveau en de Canadees pakte goud op de slopestyle.

Zilver was voor de Chinees Su Yiming. Het brons was voor Mark McMorris, die ook weet wat terugkomen is. Een jaar voor Pyeongchang 2018 was McMorris bijna dood na een crash, hij revalideerde na een gebroken kaak, gebroken linkerarm, gescheurde milt, gebroken heup, gebroken ribben en een klaplong. Redmond Gerard, die zich vier jaar geleden versliep en ondanks alle heisa olympisch goud won, eindigde nu vierde.

Max Parrot. — © ISOPIX

5. ‘The Rock’ is ongenadig en maakt slachtoffers

De skipiste van de afdaling kreeg inmiddels een bijnaam: The Rock. En het bleek meteen waarom, toen de mannen zich naar beneden stortten. Verschillende skiërs vielen zwaar op de piste met een serieuze moeilijkheidsgraad. Zo moest Dominik Schwaiger worden afgevoerd, de wedstrijd werd even stilgelegd. De moedige Daniel Hemetsberger (foto) skiede nog uit, maar was behoorlijk geschonden. De zege ging niet naar topfavoriet Alexander Aamodt Kilde, maar naar de Zwitser Beat Feuz. De Fransman Johan Clarey schreef geschiedenis met zilver, als 41-jarige is hij de oudste olympische medaillewinnaar in het skiën. Matthias Mayer pakte brons.