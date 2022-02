Paul Magnette: “Laat België maar het eerste land zonder e-commerce worden”

In een interview met HUMO heeft PS-voorzitter Paul Magnette gezegd dat hij geen voorstander is van e-commerce. Hij vindt het “geen vooruitgang, maar sociale en ecologische afbraak.”

PS-voorzitter Paul Magnette (50) werd samen met staatssecretaris voor Relancebeleid Thomas Dermine (35) geïnterviewd door HUMO. En in dat interview deed de voorzitter een opvallende uitspraak. Zo kregen de twee een vraag voorgeschoteld over de werkzaamheidsgraad in ons land. Dermine reageerde door te zeggen dat ze de uitdagingen en de nieuwe trends kennen: “ Thuiswerk, e-commerce, de platformeconomie. Alleen mogen die niet leiden tot een race to the bottom inzake jobkwaliteit, lonen, flexibiliteit en vervuiling.”

Maar Magnette ging niet helemaal akkoord met die uitspraak. “Ik vind de e-commerce geen vooruitgang, maar sociale en ecologische afbraak. Waarom moeten wij arbeiders ’s nachts in die pakhuizen laten werken? Omdat de mensen de klok rond willen kopen en hun pakjes binnen de 24 uur thuis willen hebben. Kunnen wij echt geen twee dagen wachten op een boek?”, zei hij. En hij stelde zich ook vragen bij het ecologische aspect van die e-commerce. “Wat een verspilling van karton, brandstof en energie!”

Moet België dan alleen tegen die internationale trend ingaan, werd de PS-politicus gevraagd? “Waarom niet? Het nieuwe proletariaat werkt dáár, hè”, zei hij. (sgg)