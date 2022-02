Persoon aangereden in wisselzone Antwerpen-Centraal

Door een persoonsaanrijding is er maandagavond hinder op het spoor in de omgeving van Antwerpen-Centraal.

Het ongeval gebeurde volgens Infrabel om 16.15 uur in de wisselzone op verdieping -1 van het station Antwerpen-Centraal. “Het slachtoffer is geen spoorarbeider, het gaat om een onbevoegde persoon”, zegt Infrabel. Hoe het slachtoffer daar terecht is gekomen is nog onduidelijk. Het parket bevestigt voorlopig enkel dat er een persoon overleden is.

Door de aanrijding is het treinverkeer op verdieping -1 van Antwerpen-Centraal volledig stilgelegd. “Er zal hinder zijn voor de avondspits”, aldus Infrabel nog. Verdieping -2 met het doorgaande verkeer van en naar Nederland was ook even afgesloten maar daar is het verkeer volgens Infrabel rond 16.45 uur hervat.

De NMBS waarschuwt voor vertragingen en afschaffingen.

© jtp