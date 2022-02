Stijn Forier schrijft spannende trilogie

Toevallig ontdekt haar beste vriendin Elise dit grote geheim en dat zet hun vriendschap even onder druk. Kort daarna krijgt Laura een bezoekje van twee heren die haar en vooral die gave nodig hebben. Ze willen een verloren formule terughalen die een professor van de plaatselijke universiteit ontdekte. Het gevolg zijn spannende achtervolgingen in de stad en op kantoor.Stijn Forier (44) is opgegroeid in Bilzen en daarna gesetteld in het landelijke Zepperen bij Sint-Truiden, samen met zijn vrouw, zoon en twee dochters. Na een mooie carrière als leraar Nederlands, aardrijkskunde en Duits werkt hij nu bij een toonaangevende Vlaamse educatieve uitgeverij. Het kriebelde altijd al om te schrijven, maar nu heeft hij eindelijk de moed bijeengeraapt én er tijd voor gemaakt.