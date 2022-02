Ricardo Kessels: “Ik heb mijn dromen in Schotland nog niet opgeborgen.” — © smb

Eén van de meest opvallende wintertransfers bij SK Tongeren was die van Ricardo Kessels. De van Bocholt overgekomen aanvaller emigreerde na de laatste wedstrijd van 2021 naar Schotland, maar amper één maand na zijn exit bij Tongeren later landde hij opnieuw in België om opnieuw te gaan voetballen bij…Tongeren.