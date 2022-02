Kinderen gaan uit de bol met de Robbesdoezeband

Na weken van onzekerheden door corona kon de Robbesdoezeband ’t Paenhuys op zijn kop zetten met hun Jingle Jangle Jungle zaalshow. Een interactieve voorstelling voor kinderen van 3 tot 9 jaar, waarin muziek centraal staat.Stilzitten bestaat niet en de kinderen werden meegesleept in een knotsgek jungle-avontuur. Samen zingen, muziek maken en dansen met de muzikanten. Niet alleen de kinderen hebben er van genoten, maar ook de bandleden. Want na enkele maanden van inactiviteit door de pandemie hadden de Robbesdoezebandleden enorm veel zin om weer te knallen.Hun optreden was dan ook een voltreffer van formaat en een mooiere opener van de Culturodroom kon er dan ook niet bestaan!