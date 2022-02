Ferm Millen organiseert Appelbabbelbak in Sint-Stefanuskerk

Ook nu riepen ze op om weer met z’n allen te bakken en een babbeltje te slaan. Ook Ferm Millen deed hieraan mee samen met de Landelijke Gilden van Millen. Ze riepen hun leden op om op zaterdag 5 februari de handen uit de mouwen te steken en hun beste appelgebak op tafel te toveren. Op zondag 6 februari mochten de leden dit dan mee naar de Sint-Stefanuskerk in Millen brengen. De koffie stond al klaar en samen genoten ze van een heerlijk stukje appelgebak en een gezellig babbeltje. Meer moet dat niet zijn! Ondertussen zorgden de muzikanten van de Koninklijke Parochiale Harmonie Sint-Cecilia Millen voor een streepje muziek. Een ideale combinatie voor een geslaagde namiddag, die zeker voor herhaling vatbaar is!Als extraatje mocht iedereen het gewicht van een mand gevuld met – hoe kan het ook anders – appels raden en de winnares die er het dichtst bij was, was Nicole Coenegrachts. Zij zal binnenkort haar cadeau, een bon van de gemeente Riemst, ontvangen.