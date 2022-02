Terugwedstrijd Murphy's Ladies eindigt op gelijkspel tegen de nummer 1

Ondanks de sterke start van de Murphy’s Ladies, kreeg Arendonk al snel de kans om te scoren en hun conversie door de palen te kicken. 0-7. Even later scoorde onze scrum-half Lilou en werd het 5-7.Het sterke en slimme Arendonk vond toch weer de ‘gaatjes’ in de verdediging en bracht de ruststand op 5-12. Ondanks dat de Lommelse dames bleven doorzetten, en voornamelijk druk zette op de andere speelhelft, bleven hun kansen onafgewerkt en scoorde Arendonk jammer genoeg opnieuw een try met een geslaagde conversie. 5-19 op het scorebord. Wat een jammerlijk resultaat. Dit konden de Lommelse dames niet laten gebeuren. Geen enkel moment lieten ze de moed zakken, ze bleven vechten en werken voor een beter resultaat. Na wat mooi pack-werk scoorde Lize een zeer mooie en welverdiende try. Lilou maakte de conversie succesvol. Zo werd het 12-19 en zaten de dames weer in de wedstrijd. Later scoorde onze Daria nog een schitterende try, die zeer gewaagd dicht bij de palen werd neergedrukt. Ook deze conversie wist de scrum-half tussen de palen te kicken en zo werd het zeer verdienstelijk 19-19 voor twee zeer strijdlustige teams.