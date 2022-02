Klimop toneelt weer met Becky Shaw

Helena kan maar moeilijk om met het overlijden van haar vader en nog minder met het feit dat haar moeder Hélène troost gezocht en gevonden heeft in de armen van Lester. Max, die als kind na het overlijden van zijn moeder in het gezin werd opgevangen, is haar toevluchtsoord. Tot ze haar Dries ontmoet. En dan is er nog Becky Shaw….De voorstellingen vinden plaats in de Theaterzaal van De Plak Servaasplein 14 Diepenbeek op 11-12-15-17-18-19-22-24-25 februari 2022 telkens om 20 uur. Reserveren kan op het nummer 0472 55 36 98 tussen 17 en 20 uur of door te mailen naar reserveringen@klimop-diepenbeek.be kaarten kosten 9 euro VIP 15 euro. De voorstellingen gebeuren in coronaveilige omstandigheden. Kom, kijk en geniet van dit spektakel.