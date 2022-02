Daltonschool maakt vogelhuisjes

In het kader van de verfraaiing van onze speelplaats ging het oudercomité van onze Daltonschool dan ook een samenwerking aan met All Matters nestkasten. Bedoeling: kool- en pimpelmezen uit de buurt aantrekken. All Matters zorgde voor bouwpakketten waarmee de leerlingen van de derde graad aan de slag konden gaan. Nadat ze uitleg kregen over de gewoontes van de mezen konden ze gaan klussen. Er werden die namiddag heel wat schroeven ingedraaid en weer los gedraaid. De plankjes moeten namelijk echt precies op elkaar aansluiten. Er zitten gelukkig heel wat handige Harry’s en Hariëttes in de derde graad en na enige tijd stonden er dan ook een 20-tal huisjes klaar. Nog even de binnenkanten verduisteren met Bio-Carbonil en dan laten drogen.Omdat Daltononderwijs draait om samenwerken gaan de nestkastjes nu naar de andere klassen die deze gaan ‘pimpen’. Binnenkort kan het resultaat bewonderd worden tegen de muren van onze school. Nu maar hopen dat onze mezen hiermee tevreden wezen.