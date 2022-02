COLUMN Limburgs Landschap: madeliefje

Volgens mij staan ze er altijd. Op mijn gazon vind ik er alvast tientallen. Bij jou waarschijnlijk ook: madeliefjes. Ze vallen dadelijk op met hun mooie witte bloemen met gele hartjes.Hoewel, dit moet ik toch even kwijt. Als je naar de bloem van een madeliefje kijkt, dan kijk je eigenlijk naar een grote bos bloemen. Het zijn – met een moeilijke term – composieten. Dat wil zeggen dat het gele hartje bestaat uit allemaal aparte buisvormige bloemetjes. De witte blaadjes aan de buitenkant noemen ze dan weer de lintbloemen.Voor de insecten maakt het allemaal geen bal uit. Zij zien die madeliefjes als een bron van nectar en bezoeken ze in de lente en zomer massaal.Tegen dan staat mijn gazon er vol van. Dit met mijn volle toestemming. Want ze zijn toch de meest sympathieke plantjes die ik ken. Ze kondigen trouwens die lente aan. Dat seizoen is effectief in ons land wanneer je zeven madeliefjes onder een voet kan stoppen. Voor mensen met een grote voet komt die lente dan blijkbaar iets vroeger. Wel je schoenen uit doen, want we willen onze lieflijke plantjes toch geen pijn doen.Zij zorgen dan ook goed voor ons. Ik las dat als je bij het begin van het nieuwe jaar de eerste drie madeliefjes die je tegenkomt opeet, je een heel jaar verlost bent van tandpijn, koorts en oogziektes. Een kleine inspanning met grote gevolgen blijkbaar. Een andere tip die ik tegenkwam, was dat je koortsblaasjes op je tong kan laten verdwijnen door op een bloem van het madeliefje te kauwen.Ook onze kruisvaarders kenden dit plantje al en gebruikten het om op hun wonden te leggen, die dan sneller genazen. Of dit zo is weet ik niet. Het is al even geleden dat ik een kruisvaarder kon spreken.Een imposant CV van onze kleine, witte vriend uit jouw gazon. Hun zorgende daden leverden hen zelfs een plaatsje op in het wereldberoemde kunstwerk het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Dik verdiend. Maar ik zie ze toch vooral graag in mijn gazon. Daarvoor zet ik mijn grasmaaier stiekem een paar standjes hoger. Net boven madeliefjes-hoogte.(Foto's: Benny Odeur - Ronny Meekers - Denise Dubois)