Maandagnamiddag is brand uitgebroken in een woning in de Korenbloemstraat in Hechtel. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

Het vuur ontstond in de garage onder het woongedeelte. De brandweer had wegens de grote brandlast even moeite om de vuurhaard te bereiken, maar kreeg de vlammen uiteindelijk snel onder controle. Fluvius kwam ter plaatse omdat de stroom in de straat was uitgevallen. De politie onderzoekt de oorzaak. siol