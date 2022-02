Lotte Vanwezemael geeft update over barst in voet na ‘Dancing with the stars’: “Alleen maar erger geworden”

Kijkers van Dancing with the stars konden zaterdag zien hoe Lotte Vanwezemael het programma moest verlaten. “Het is voor mijn lichaam het juiste moment om te stoppen”, vertelde de seksuologe achteraf. “Maandag heb ik tijdens de repetities een barstje in mijn voet gekregen.” Maar nu blijkt dat die barst door alle impact van het dansen geëvolueerd is naar een breuk.