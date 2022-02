Dan toch geen Turkse toptransfer: Sinan Bolat moet tot einde van seizoen blijven bij AA Gent

Sinan Bolat blijft bij AA Gent. Tot dinsdagavond is de Turkse transfermarkt open en twee clubs, Fenerbahçe en Adana Demirspor, willen de 33-jarige doelman nog. Aangezien AA Gent geen vervanger kan halen, moet hij blijven. De club blijft zo bij zijn standpunt van de laatste weken: Bolat wordt aan zijn contract gehouden. Dat loopt af in juni. Zo lijkt er toch een einde te komen aan enkele bewogen weken.

Toen Bolat zich afgelopen zaterdag ziek aanmeldde bij AA Gent, werd hij onderzocht door de clubarts. Omdat die geen ziektesymptomen vaststelde, werd er binnen de club getwijfeld of Bolat echt ziek was. Omdat de doelman niet trainde, sprak AA Gent meteen van onwettige afwezigheid. Zondag moest Bolat zich opnieuw aanmelden bij de kern maar werd hij in Brugge in de tribune gezet.

De doelman dringt al langer aan op duidelijkheid over zijn toekomst bij AA Gent. Een eerste contractvoorstel werd vorige week wel gemaakt maar beide partijen hebben nog niet om de tafel gezeten om de toekomst te bespreken. Als dat niet gebeurt, kan Bolat nu al tekenen voor volgend seizoen, om in de zomer een transfervrije overgang te maken. (kvu)