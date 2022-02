Hanne Desmet na historische vijfde plaats in het shorttrack: “Ik kan het niet geloven, het lijkt niet echt”

Hanne Desmet is maandag op de Winterspelen in Peking vijfde geworden in de finale van de 500 meter shorttrack. De 25-jarige Desmet zette zo de beste Belgische prestatie ooit in het shorttrack op de Spelen neer.

Vooraf had Hanne Desmet nochtans tegen ons gezegd dat de 500 meter voor haar “niet meer dan een opwarmertje” was voor haar favoriete afstanden (1.000 meter en 1.500 meter) later op de Spelen. Toen we haar maandagavond na het behalen van die historische vijfde plaats fijntjes herinnerden aan die uitspraak, moest Desmet lachen. “Dit was mijn opwarming. Dat is goed gelukt. Ik ben opgewarmd.”

Desmet, vice-wereldkampioen op de 1.000 meter, was zelf erg verbaasd over haar historische prestatie. “Ik had nog nooit een halve finale gehaald op de 500 meter en plots sta ik daar in de finale van de 500 meter op de Olympische Spelen. Dat is niet slecht”, zei ze met een understatement. Om er snel aan toe te voegen. “Ik kan het niet geloven, het lijkt niet echt.”

De weg naar de finale verliep niet over rozen. In de reeksen mocht ze door dankzij één van de beste verliezende tijden, in haar kwartfinale gingen twee concurrenten voor haar onderuit. In de halve finale leek ze op weg naar de tweede plaats tot ze in het slot werd aangetikt door een Chinese en plat op de buik over het ijs schoof. De Chinese werd gediskwalificeerd, Desmet werd opgevist voor de finale. “Ik had gevoeld dat ze tegen mij schaatste, dus ik verdiende een “advancement”, zegt Desmet. “Ik zat op het moment van mijn val in tweede positie en die zou ik hebben vastgehouden tot de finish. Dat was een logische beslissing. Maar je weet nooit wat de jury beslist. Ik vind dat ik die finale zelf verdiend heb en dat geeft wel een goed gevoel.”

© EPA-EFE

Desmet besefte wel dat ze in haar andere wedstrijden een beetje geluk had gehad. “Het was een knotsgekke dag, héél stereotiepe voor de sport shorttrack. Het is niet altijd even mooi om te zien. Soms speelt het in je voordeel, soms in je nadeel. Ik ben blijven staan, dat is het belangrijkste.”

“Stijf in de finale door die valpartij”

En plots was Desmet één van de vijf finalisten. “In die finale staan is wel cool natuurlijk. De mooiste dag van mijn leven? Dat zou ik niet direct zeggen. Door die valpartij in de halve finale voelde ik mij wel niet goed in de finale zelf. Mijn benen waren stijf, ik bewoog wat moeilijker. De start ging niet zo vlot als de eerste twee keer. Ik moest van ver komen. Ik ben geen sprinter, dus in het begin ging het wat te snel voor mij. In het slot maak ik dan weer wel de aansluiting en heb ik nog wat over. Maar dan kan je er niks meer aan doen want dan is de finish er al.”

De vijfde plek op de 500 meter is een onverwachte bonus voor Desmet. Ze schaafde ook twee keer haar Belgisch record bij. Woensdag komt onze landgenote opnieuw in actie op de 1.000 meter. Een week later op de 1.500 meter. “Dit is zeker een goed teken voor het vervolg van de Spelen. Nu komen de afstanden waar ik goed in ben. Ik heb héél veel sneller gereden dan ik ooit heb gereden. Er kan altijd veel gebeuren in shorttrack. Als je de snelheid hebt en kunt schaatsen, kan je er vaak wel iets mee doen.”