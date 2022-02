Schooldirecteurs en onderwijsvakbonden zien het niet zitten om leerlingen langer op de schoolbanken te laten zitten, of de vakanties in te korten. Dat stelt Voka namelijk voor om de leerachterstand weg te werken. “Onbegrijpelijk,” vindt ACOD-topman Yves Vannijlen. “Er is al een lerarentekort, en nu gaan we nog meer van hen vragen.” Schooldirecteurs vrezen dat ze met dit plan leerlingen en leraren zullen opbranden.