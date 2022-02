Trucker met duidelijk boodschap in straten van Ottawa — © AFP

De premier en zijn gezin die op een onbekende locatie moeten blijven. Eerstelijnszorg die zonder medicatie dreigt te vallen. Inwoners die zot worden van het onafgebroken getoeter. En zelfs een noodtoestand in de hoofdstad. Ottawa is in de greep van het Freedom Convoy, een groep van vijfduizend Canadese truckers die de afschaffing eisen van de coronamaatregelen.