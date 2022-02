Het speciale verhaal achter het Kutbier, gebrouwen in Halen: “Ode aan Bossche Kut”

‘Kutbier in Kuttekoven’. Verslikte u zich ook toen u het las in de krant? Toch is dit Nederlandse biertje geen vrouwonvriendelijke bucht. “Het is een ode aan de Bossche Kut”, zegt brouwster Janneke Backhuijs-Pieters (30). Een poging tot verheldering.

Om dit artikel niet te aanstootgevend te maken, hadden we tussen de letters k en t een asterisk kunnen typen. Maar een merknaam verander je niet zomaar. Schadeclaims, stel je voor. En dus laten we de bedenkster maar meteen de verklaring geven. “Een Bossche Kut is een typische vrouw uit Den Bosch”, preciseert ze. “Ze woont in de achterbuurten, verft haar haar, draagt veel make-up en rijdt doorgaans op een brommertje. Zonder haar zou Den Bosch niet hetzelfde zijn. En dus moest er een Kutbier komen. Blond natuurlijk, vanwege haar haarkleur.”

Janneke met een kratje van haar Kutbier. — © Tobias van Stijn

Het verhaal van het ondernemerschap van Janneke Backhuijs-Pieters mag op zijn minst atypisch genoemd worden. Aan de HAS Hogeschool in Den Bosch studeerde ze Food Innovation, specialiteit Food & Design. “Ik was een erg efficiënte studente en stopte precies voldoende tijd in alle vakken om op 5,5 en 6 uit te komen. Zo hield ik meer tijd over voor feestjes. Maar op zekere dag kwam ik erachter dat er op school een brouwlokaal was en begon ik te experimenteren met bierbrouwen. Je gelooft het vast niet, maar ineens werd ik goed in álles. Als je je passie vindt, schijnt de zon elke dag op je hoofd.”

Factuur

Janneke had de smaak van het brouwen zodanig te pakken, dat ze brouwerij Boegbeeld oprichtte. “Ik wist helemaal niets van ondernemen, zelfs niet hoe je een factuur moest maken. De eerste stap was de aanschaf van eigen ketels, waarvoor ik crowdfunding deed. Gedurende vijf jaar brouwde ik in hartje Den Bosch op de eerste verdieping van een antiekwinkel.”

“Die gekke namen? Ik hou wel van een mindfuck. Het is toch leuk als mensen zich afvragen: Waarover gaat dit?” Janneke Backhuijs-Pieters, brouwster van Kutbier

Omdat de ketels te klein werden, verkocht ze haar installatie en trok ze naar brouwerij Anders! in Halen om op grotere schaal te produceren. Vorig jaar bracht ze via haar webshop en groothandels circa 35.000 liter op de markt. Het gamma is inmiddels behoorlijk uitgebreid. Er is niet alleen het Kutbier, maar ook onder meer Rooie Oortjes (“Je tweede legitieme relatie”, genoemd naar de erotische stripverhalenreeks), Houdoe en Bedankt (“voor een hartverwarmend afscheid”), Wanne Klets (“Wat een bullshit!”) en Mission ImBosscheBol. En er zitten er nog enkele aan te komen.

Corona

© Tobias van Stijn

“Die gekke namen? Ik hou wel van een mindfuck. Het is toch leuk als mensen zich afvragen: Waarover gaat dit? Ik heb ook iets leuks bedacht rond corona: een nieuw witbier, Kut Covid. Het concept is als volgt: vanaf het ogenblik dat het flesje wordt geopend, mag je klagen over corona zoveel je wil. Heb je het biertje op, dan stop je met zeuren. Begin je toch weer, dan heb je nog een biertje nodig.”

Wie de bieren van brouwerij Boegbeeld in Limburg wil proeven, kan onder meer terecht in taverne De Klee in … Kuttekoven. Uitbater Benny Thijs heeft zelfs al een sierlijk glas besteld in de vorm van een vrouw.

Geproefd door onze zytholoog Maarten van Leeuwaarden: Kutbier met pruimen

© Luc Daelemans

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, mag dit bier en het project errond er best wezen. Wij ontleden hier de versie met pruimen, maar er is ook een versie met perzik. Dit wazige, oranjegele bier met witte schuimkraag heeft een aroma dat doet denken aan mout. Verder ontdekken we gistige, fruitige – een toets van pruim – florale en kruidige toetsen van koriander. Dit proeven we ook heel lichtjes als we een slok nemen. Onze smaakpapillen ontwaren verder in dit bier met levendige carbonatie een zoetige smaak, wat citrus, een piepklein zuurtje en ook weer heel zacht die hint van pruim. De afdronk is bitterzoet.

Lekker bij? zoete haring, boerenkaas, pannenkoek met Loonse pruimenstroop.

Prijs? 3 euro voor 33 cl

Waar kopen?www.brouwerijboegbeeld.nl – dranken Gijbels Paal en Genk, vanaf maart in alle filialen van Prik & Tik.