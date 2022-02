Ferm houdt Appelbabbelbak in woonzorgcentrum Demerhof

Bilzen

De vrouwen van Ferm in Martenslinde organiseerden afgelopen weekend een gezellige ‘Appelbabbelbak’. “Onze leden en ook enkele vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met appel en gebak. De achterliggende gedachte van dit project is om eens ‘een appeltje tijd voor elkaar te nemen’. Tijd om even bij te praten met een vriend, collega of familielid”, vertelt voorzitster Truda Oosterbosch. “We gingen nog een stapje verder en kozen voor het Woonzorgcentrum Demerhof als hotspot om ons appelgebak, gaande van taart tot cake en appelflappen, te verdelen”, stelt Nadine Rutten. De bewoners wisten het gebaar van Ferm te appreciëren. “De lekkernijen hebben gezorgd voor een smakelijk vieruurtje. Een mooi gebaar van deze enthousiaste vereniging”, aldus directeur Bart Brepoels. (joge)