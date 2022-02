Hoe goed beschermt de Hasseltse ‘boosterburger’ ons tegen honger? Wij deden de test

Ons TikTok-team trok erop uit om de ‘boosterburger’ van Hasselts restaurant ‘Den Ateljee’ in Godsheide aan een grondige test te onderwerpen.

Op de vraag of de ‘boosterburger’ ons tegen corona zal beschermen, klinkt het resoluut: “Nee”. Maar ze verzekeren ons dat het “alvast onze honger zal stillen”. En we moeten ze het nageven: met een knorrende maag zijn we niet naar huis gegaan.

