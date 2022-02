Nieuwjaarswedstrijd met leuke goodie-bags

Alken

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de Alkenaren werd omwille van de pandemie vervangen door een leuke kaartjeswedstrijd. In elke brievenbus in de gemeente viel een kaartje met een wedstrijdvraag. Er werden 500 winnaars geloot uit de vele inzendingen. Zij kwamen in groepen van 50 hun goodie-bag afhalen. Zo werd het toch nog gezellig in gemeenschapscentrum Taeymans. De bezoekers kregen heel wat cadeautjes zoals enkele Cristal-biertjes, een knabbeltje, een wijnfles en een pen van de gemeente. rudc